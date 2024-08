Calcio – Del “Magra” la prima amichevole

MAGRAZZURRI – FEZZANESE JUNIORES 1 – 0

MAGRAZZURRI: Ontario, Malatesta, Mameli; Barabino, Sbarra, Caleo; Fagandini, Montali, Ninotti; Benavvi e Ballani. Entrati: Braglia, Capetta, Cecchi, Cenderello, Muto, Pellegri, Ricci, Youssuf, Dasame, Ricchetti, Ferrari. All. Corrado.

FEZZANESE JUNIORES: Agolli, Menini, Codeglia; Scollo, Medusei, Corrado M., Mazzei, Agotani, Fiori; Battistoni e Venturini. Secondo tempo: Semeraro, Specchia, Martera; Cuccio, Menghini, Centi; Carli, Ferrari, Costa; Corrado S. e Perez. All. Ponte.

ARBITRO: Padula.

MARCATORE: Dasame.

Primo ad avviare la preparazione precampionato (nel suo caso di Promozione…) il Magrazzurri apre pure, nel calcio cosiddetto minore della provincia spezzina, la serie delle amichevoli estive e oltretutto battendo una Juniores nazionale come quella della Fezzanese.

Un rasoterra a fil di palo del giovanissimo Sanà Dasame, originario del Gambia, assegna infatti nel finale la vittoria al “Magra” al “Luigi Camaiora”.

“Ora come ora sono contento – l’esternazione di mister Marco Corrado al termine – anche se non siamo nemmeno a metà Agosto. Qualcosa si comincia a vedere, al di là del successo comunque contro una Juniores nazionale, peraltro interessante. Per il resto l’importante era evitare guai: specie muscolari”.

Per la cronaca santostefanesi in campo secondo un 3-5-2 con Malatesta, Mameli e il centrale Barabino dietro, da destra Fagandini-Montali-Sbarra-Benabbi-Caleo a centrocampo; Ninotti e Ballani di punta.

Nel corso del secondo tempo dentro tutti gli altri.

Nella foto, il tecnico Corrado durante la partita, sullo sfondo quello fezzanoto Ponte