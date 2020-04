Continuano le riunioni quotidiane della UEFA per cercare di capire come far ripartire il calcio.

Oggi altro incontro a distanza con i rappresentanti delle Leghe europee e quelli dell’Eca, in vista anche del Comitato Esecutivo di domani. Secondo quanto riportato da diversi media le Leghe avrebbero presto l’impegno di chiudere i campionati entro il prossimo 31 luglio, in modo da lasciare poi spazio alle competizioni Uefa con Champions ed Europa League che dovrebbero concludersi a fine agosto.

Domani l’Esecutivo dovrebbe fissare i criteri per determinare le squadre qualificate per le competizioni Uefa, nel caso in cui alcuni campionati non dovessero riprendere.