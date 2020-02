Calcio – Il Levanto tenta di risorgere in casa della terza

Levanto – La sconfitta-choc in casa contro il Don Bosco Spezia sembra aver portato in casa levantese originale novità…si sa cioè che qualche elemento indisponibile ci sarà, ma a quanto pare lo staff tecnico è determinato a non rivelarlo, al fine di non fornire informazioni di supporto agli avversari.

Per la cronaca, nella 21.a giornata del campionato di Promozione ligure / Girone B, il Levanto è atteso domenica 16/2niente meno che dalla Golfo Pro Recco terza in classifica, alle ore 15 (a Recco); arbitra Del Panta di Imperia.

Infine queste le altre partite in programma nel raggruppamento nel turno: Colli Ortonovo-Little James, Don Bosco Spezia-Bogliasco, Forza e Coraggio-Cadimare, Goliardicapolis-Vallescrivia, Magra Azzurri-Real Fieschi, Sammargheritese-Marassi 1965 e Valdivara 5 Terre-Canaletto Sepor.

Nella foto il centravanti biancoceleste Marasco in azione