Calcio – Magrazzurri in “visita” al L. James

Santo Stefano Magra – Il Magrazzurri parte alla volta di San Desiderio domenica 20/10 verso le dieci, come fatto contro il S. Desiderio per fermarsi a pranzare a Genova: al conosciuto ristorante “Gesino”; per poi scendere a valle.

Questa volta l’avversario è il Little James, che attende i santostefanesi per le ore 15, per l’ 11.a giornata del campionato di Promozione ligure (Girone B).

Ambiente azzurro rigenerato intanto dal netto due a zero imposto al Follo nel turno scorso al “Luigi Camaiora” di Santo Stefano Magra, condito con tanto di bel gioco, anche se appare immancabile quella sorta di parziale frustrazione dovuto alla solita ridda di assenti…stavolta per motivi vari mancheranno: Cervia, Jabraoui, Sabatini, Sciuti e F. Bernieri.

Nella foto, la panchina azzurra, durante il match vinto col Follo