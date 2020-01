Calcio, lo spezzino Raggi chiude la sua carriera

Andrea Raggi, ex tra le altre di Monaco, Bologna, Samp e Palermo, annuncia l’addio al calcio, dalle colonne di Nice Matin.

“Al 99% smetto, salvo se arriverà una bella proposta, ma credo che a giugno rientrerò a casa a La Spezia”. E così si chiude il ciclo di un difensore centrale che ha scritto la storia nel Principato dove è giunto nel 2012, quando il club militava ancora in seconda divisione, e dove poi ha vinto un campionato pure in Ligue 1, arrivando anche in semifinale di Champions (persa con la Juventus nel 2017). A 35 anni però Raggi si dice anche amareggiato dalla conclusione dell’esperienza in Costa Azzurra, troncata dal non rinnovo dopo che gli era stato fatto credere per mesi il contrario e dopo 230 partite con la maglia biancorossa. Una fine vissuta come un affronto