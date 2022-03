Calcio – Levanto decimato a Bogliasco

Levanto – Non ci saranno Garibotti, Motto, Parziale e Tuvo nel Levanto che si appresta alla visita al Bogliasco (e senza contare almeno un altro paio di elementi in forse…).

La situazione non sembra assolutamente, nel complesso, la più consona per riprendersi dal 7-1 buscato a domicilio dalla Sammargheritese. Tuttavia i levantesi vogliono credere in un rilancio immediato, in fondo sino a un paio di settimane fa stavano vivendo il momento migliore dall’inizio della stagione calcistica in corso, tuttora sono fuori dalla zona-playout. Si gioca alle ore 15, domenica 20/3, arbitra Masini di Genova.

Questi poi gli altri incontri in programma, nel turno, nel Girone B del campionato di Promozione ligure: Don Bosco Spezia-Colli Ortonovo, Follo San Martino-Tarros Sarzanese, Real Fieschi-Little James, Sammargheritese-Golfo Pro Recco, Valdivara 5 Terre-Forza e Coraggio; a riposo la Goliardicapolis, mentre Magrazzurri-Marassi 1965 è “saltata”, causa Covid.