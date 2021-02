Calcio, la Champions a Genova: neutro di Atletico-Chelsea

Incredibile notizia: la Champions potrebbe tornare a giocarsi al Ferraris a distanza di 19 anni, stavolta come campo neutro.

Ora è ufficiale: la sfida tra Atletico Madrid e Chelsea, valida per l’andata degli ottavi di Champions League, non potrà disputarsi al Wanda Metropolitano o in territorio spagnolo dopo che il Consiglio dei Ministri ha esteso le restrizioni per i voli provenienti dal Regno Unito fino al 2 marzo. Diego Pablo Simeone, secondo As, vorrebbe giocare a Bucarest perché gli evoca piacevoli ricordi (Europa League vinta contro l’Athletic Club nel 2012), mentre l’opzione più probabile sembra essere lo spostamento in Italia, al Luigi Ferraris di Genova