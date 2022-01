Calcio, insultati su Twitter: Samp prima, Genoa quinto e Spezia in fondo

Triste primato per la Samp con il Genoa che lo segue dietro al quinto posto mentre per lo Spezia ultime posizioni in una classifica dove essere in basso è un aspetto positivo.

C’è la Sampdoria sul podio delle squadre di Serie A più insultate su Twitter. Lo rivela un’analisi della piattaforma d’informazione Sitiscommesse.info realizzata su circa 670.000 “cinguettii” nella stagione in corso.

Con una percentuale di imprecazioni del 18% i blucerchiati guidano la particolare classifica davanti al Milan con il 16,30% e l’Inter con il 12,80%. Quarto posto invece per la Roma, seguita da Genoa ed Hellas Verona mentre la Juventus è settima con il 9,80%.

E lo Spezia? Se la vittoria di Marassi ha fruttato il sedicesimo posto con sei punti sulla zona retrocessione, nella graduatoria degli insulti gli aquilotti occupano la penultima posizione con il 2,30% ovvero 56 tweet denigratori su 2.393 totali. Una posizione che, al netto delle tantissime rivalità sugli spalti, si può spiegare con una presenza recente e tutto sommato breve nel palcoscenico del grande calcio e con un attaccamento dei propri tifosi tale da limitare insulti e imprecazioni anche nei momenti difficili che fin qui non sono mancati nonostante le ultime due vittorie esterne.