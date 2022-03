Pallavolo – Alla Matec Spezia un bel derby

La Spezia – La Matec Group Spezia s’aggiudica un bel derby con la stoffa della capolista (quale difatti è): messe in seria difficoltà da un coraggioso Lunezia Volley, che dapprima pareggia i set e poi nel terzo arriva a una decina di punti di vantaggio, le spezzine mantengono i nervi saldi e poco a poco mettono insieme quella rimonta che le porta ad aggiudicarsi sul filo di lana quella che è stata molto probabilmente la frazione decisiva; nella quarta ed ultima, infatti, la classe della capoclassifica viene fuori alla distanza e il match si chiude nonostante un ultimo sussulto d’orgoglio sarzanese. “Lunensi” comunque sempre fuori dalla zona-retrocessione.

Per la cronaca padrone di casa con la Brizzi al palleggio e la Lupi opposto, di banda la Gorgoglione e capitan Marku con la Fiorino libero, al centro la Nicolini e quella Boriassi che sarebbe in realtà il preparatore atletico e per la grande occasione è stata sfoderata in virtù di tutto un passato in Serie A. Un paio di volte dentro la Evangeslisti ad alzare e la Zanini in diagonale e in battuta ha fatto capolino la Buccelli.

Di là la Pieroni in costruzione e la “top scorer” della serata Chini opposto, capitan Leri e una grande Mutti in mezzo dove s’è vita pure la Gianardi, all’ala la Fusani e una scatenata Roni. A metà gara circa la Mariani ha rimpiazzato la Pieroni da alzatore. Libero la D’ Ambrosio.

Infine questi gli altri risultati in quella che in Serie B2 femminile nazionale, Girone I, era la 18.a giornata…Ambra-Cavallini Pontedera-Nottolini Under 18 Lucca 3-0, Ariete Prato-Pallavolo Scandicci 3-0, Baia Marinaio Cecina Li-Ricami Fenice Pistoia 0-3, Corbinelli Montespertoli Fi-Azzurra San Casciano 3-0 e Flora Buggiano Pt-Timenet Empoli Fi 1-3

Tabellino.

LUNEZIA VOLLEY – MATEC SPEZIA 1 – 3

SET: 20-25 in 20 minuti / 25-23 in 28 / 23-25 in 29 / 20-25 in 25.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 2, Evangelisti 0, Lupi 14, Zanini 0, Boriassi 9, Nicolini 9, Buccelli 0, Marku 18, Gorgoglione 19, libero Fiorino; n.e. Fusani E., Micheloni, Orlandi. All. Giannini.

MATEC GROUP SPEZIA: Pieroni 1, Mariani 0, Chini 22, Leri 2, Mutti 18, Gianardi 0, Roni 18, Fusani B. 6, libero D’ Ambrosio; n.e. Cazzetta. All. Damiani-

ARBITRI: Fiore e Calandri.

Nella foto la Matec durante un momento della gara