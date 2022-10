Calcio – Il Don Bosco Spezia torna vittorioso

La Spezia – Ci vuole un redivivo Don Bosco Spezia per salvare l’onore del calcio della nostra provincia, al di là della vittoria della Tarros Sarzanese nel derby provinciale col Follo, nella 5.a giornata del campionato di Promozione ligure / Girone B.

Autorevole il tre a zero con cui al “Franco Cimma“ di Pagliari il Don Bosco infatti torna alla vittoria a danno d’un Little James che pur ha attaccato per una parte non indifferente dell’incontro. Sblocco ad opera di Pesare, poco oltre la mezz’ora, con calibrato “pallonetto” dal limite dell’area (da posizione alquanto defilata). Raddoppio quasi alla mezz’ora della ripresa, su percussione di Santunione che da terra riesce a cogliere il palo, arriva Gavini e mette dentro. Infine su calcio di rigore a una decina di minuti dal termine, di Campagni, chiude qualsiasi discussione.

Questi poi gli altri risultati nel turno…Bogliasco-Golfo Pro Recco 1-1, Caperanese-Magrazzurri 5-2, Levanto-Molassana B. 0-2, Sammargheritese-Cadimare 4-0, S. Desiderio-Marolacquasanta 2-1, Tarros S.-Follo 2-2 e Vallescrivia-Marassi 1-0.

Consegue una classifica che recita: Molassana Boero punti 12; Caperanese 11; Golfo Pro Recco e Sammargheritese 10; Tarros Sarzanese 9; Levanto e Bogliasco 8; San Desiderio e D. Bosco Spezia 7; Follo San Martino e Vallescrivia 6; Little James 5; Magrazzurri e Marassi 4; Marolacquasanta 3; Cadimare 1.

Infine ecco il prossimo turno; Cadimare-Bogliasco, Follo S. Martino-Golfo Pro Recco, Levanto-S. Desiderio, Little James-Vallescrivia, Magrazzurri-Don Bosco Sp, Marassi-Caperanese, Marolacquasanta-Tarros e Molassana-Sammargheritese.

Tabellino

D. BOSCO SP – LITTLE JAMES GE 3 – 0

MARCATORI: Pesare al 32’, Gavini al 73’, Campagni su rigore all’ 82’.

DON BOSCO SPEZIA: Greci, Gigante (53’ Adami), Massini, Pesare, Antonelli, Mazzantini, Pirina (68’ Gigante F.), Campagni (83’ Boggio), Gavini, Santunione (85’ Morettini), Laghezza.

12 Ciardi, De Angelis, Simoni. All. Bastianelli.

LITTLE JAMES GENOVA: Adamoli, Scarantino (80’ Dellarovere), Sarpa, Paonessa (75’ Crovetti), Fossati (75’ Romei), De Rosa, De Martini, Maxena, Falsini, Siciliano (37’ Romano), Pulsoni.

12 Scuto, Scutimano, Gualandri, Serino, Martines.

All. Ambrante

ARBITRO: Fraticelli di Genova; assistenti Terenziani della Spezia e Marchetti di Chiavari.

Nella foto capitan Gavini