Al TTG Travel Experience di Rimini anche il Comune di Chiavari. Oggi il sindaco Federico Messuti e l’assessore alla promozione della città Gianluca Ratto hanno preso parte all’evento organizzato dal consorzio Liguria Together, all’interno dello stand di Regione Liguria. Uno show cooking per presentare i prodotti tipici del nostro territorio, tra cui la Nocciola Misto Chiavari.

“L’occasione per far conoscere ai buyers stranieri le nostre eccellenze, dalla cultura ai prodotti enogastronomici di un territorio unico nel suo genere che della propria diversità ha fatto un punto di forza – dichiara il sindaco Messuti – Abbiamo grandi potenzialità e le capacità per valorizzare la nostra città: come amministrazione proseguiremo il percorso fatto sino ad ora con investimenti in campo turistico”.

“La storia e la tradizione sono state le protagoniste dello show cooking di questo pomeriggio dedicato alla nocciola Misto Chiavari, uno dei fiori all’occhiello del comprensorio – afferma l’assessore Ratto – La nostra presenza oggi, insieme ad albergatori e a Liguria Together, vuole essere un’opportunità di ripartenza per promuovere le esperienze di qualità che il nostro territorio offre, capaci di soddisfare ogni esigenza, dal mare alla montagna, dal turismo enogastronomico a quello legato alla silver economy.

Come assessorato puntiamo ad essere presenti l’anno prossimo al TTG, alla Bit di Milano e alla fiera ITB di Berlino, potenziando così il collegamento con il mercato tedesco”.