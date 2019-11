Calcio – Il Cadimare risorge a Beverino contro il Valdivara

Al “Rino Colombo” il Cadimare torna autoritariamente alla vittoria, peraltro netta, dopo la rovinosa caduta di Santa Margherita Ligure e il rinvio dovuto al maltempo. Cadamoti così saldamente in seconda posizione, sempre alla rincorsa sulla capolista Forza e Coraggio, nel Girone D della Promozione ligure.

Cronaca…

Al 2’ Bocchia sfiora la traversa su calcio d’angolo di Degano.

Al quarto d’ora gli ospiti rispondono direttamente passando in vantaggio con Agrifogli su passaggio di Lunghi.

Al 19’ Brozzo para un colpo di testa di Cupini su cross di Costa. Al 26’ Giannini raddoppia imbeccato da Cupini.

Al 33’ d’un soffio alta una conclusione di Degano.

Al 35’ parata una stoccata di Cutugno su appoggio di Lunghi su punizione.

Ripresa…

Al 1’ neutralizzate una dopo l’altra due bordate di Lunghi che poi serve Crafa il cui tiro è leggermente alto.

Al 3’ Cupini triplica su azione Cutugno-Lapperier.

Al 7’ messo in angolo un fendente di Taddei.

All’ 11’ Cutugno di testa fa la barba al palo su traversone di Lunghi.

Al 13’ di nuovo Cutugno spedisce a lato d’un nonnulla su corner sempre di Lunghi.

Al quarto d’ora il subentrato Ciuffardi riapre teoricamente la contesa su percussione di Simonini.

Al 22’ il fresco entrato Montefiori si vede neutralizzare un insidioso tentativo.

Al 33’ il neoentrato Dieli colpisce la traversa su spunto di Ciuffardi.

Al 45’ ribattuta una staffilata di Lunghi.

VALDIVARA 5 TERRE – CADIMARE 1 – 3

MARCATORI: 15’ Agrifogli, 26’ Giannini, 48’ Cupini, 60’ Ciuffardi.

VALDIVARA CINQUE TERRE: Brozzo, Memaj (46’ Polani), Lala; Naclerio M., Nardini, Bocchia (85’ Montefiori); Taddei (51’ Ciuffardi), Belforti, Bolla (54’ Nika); Simonini e Degano (69’ Dieli). A disp. Rossi, Bertonati. All. Priano.

CADIMARE: Sarti, Costa, Lapperier; Cutugno, Forieri, Crafa (58’ Sarti); Del Santo (80’ Uras), Agrifogli (70’ Imperatore), Cupini; Lunghi e Giannini (48’ Cidale). A disp. Santini, Rossi, Amalfitano. All. Buccellato.

ARBITRO: Miselli della Spezia.

Nella foto il “team manager” Giampiero De Sogus sulla sinistra e il direttore sportivo Luca Tognetti