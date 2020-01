Calcio – Il Cadimare ricomincia facendo visita al Marassi

Cadimare – Il Cadimare cerca presumibilmente il ritorno alla vittoria a Genova, dopo il pareggio in bianco impostogli a domicilio da un ottimo Levanto, al “Grondona” in casa del Marassi 1965: compagine di centro-classifica.

Si gioca alle ore 15; arbitra Rinaldi di Novi Ligure.

Questi poi gli altri incontri in programma in quella che, anche nel Girone B del campionato di Promozione ligure di calcio, è la 17.a giornata (2.a del girone di ritorno)…Forza e Coraggio-Colli Ortonovo, Golfo Pro Recco-Bogliasco, Levanto-Canaletto Sepor, Magra Azzurri-Vallescrivia, Sammargheritese-Goliardicapolis, Valdivara 5 Terre-Don Bosco Spezia e a riposo il Little James.