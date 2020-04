Calcio, Gravina: Pronti a rivedere ripresa attività Serie A

La Federcalcio è pronta a rivedere il proprio programma di ripresa coerentemente con quanto deciso dal decreto ministeriale presentato ieri sera.

“La Commissione medico scientifica della FIGC ha stilato un protocollo molto rigoroso, come hanno fatto tutti gli altri settori che ambiscono alla ripartenza, ma siamo pronti ad integrarlo e a modificarlo recependo le indicazioni dello stesso Comitato, del CONI e riconoscendo l’FMSI quale riferimento scientifico per armonizzare il tutto. Una volta migliorato, ci potranno essere tutti i presupposti per il via libera definitivo al 18 maggio. – ha spiegato il presidente della FIGC Gabriele Gravina in un comunicato – Continueremo a dialogare con le istituzioni animati dallo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, avanzando proposte, recependo osservazioni e proponendo soluzioni”.