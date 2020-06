Calcio, Governo continua a spingere per Serie A in chiaro

Il Governo vuole la serie A in chiaro per l’emergenza Covid.

Spadafora non molla la Serie A in chiaro. Il ministro dello Sport, dopo aver convinto la Lega Serie A a riprendere con la Coppa Italia (in diretta in chiaro sulla Rai), ora punta a trovare un accordo con Sky per offrire a tutti l’accesso a una fetta del massimo campionato italiano.

La proposta sul campionato sarà oggetto dell’incontro con l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra. Spadafora vuole sondare la possibilità che in un certo periodo, una o più partite, non quella di cartello (superata anche l’ipotesi Diretta Gol), possano essere proposte da Sky su Tv8, in chiaro.