Calcio – E’ un D. Bosco Spezia di nuovo vincente

La Spezia – Un uno-due del rampante Napoletano tra gli sgoccioli del primo tempo e l’avvio del secondo consente al Don Bosco Spezia, al “Miro Luperi” di Sarzana, di ritrovare finalmente la vittoria a distanza di quasi un mese.

Adeguata la reazione dei salesiani, dopo che la partita s’era aperta con un precoce vantaggio della Tarros Sarzanese, che sembrava molto in linea col buon momento che i sarzanesi stavano attraversando almeno fino ad ora.

Il successo peraltro rilancia di netto il Don Bosco nelle primissime posizioni in classifica, grazie anche alla clamorosa caduta della capolista Golfo Pro Recco in quel di Levanto, non sfruttata oltretutto appieno dall’altra squadra della provincia spezzina in corsa per la “leadership” che è la Forza e Coraggio.

A proposito ecco per concludere l’attuale graduatoria nel Girone B del campionato di Promozione ligure.

Golfo Pro Recco punti 41; Forza e Coraggio 40; D. Bosco Spezia e Sammargheritese 38; Magrazzurri 33; Follo San Martino e Marassi 30; Bogliasco 28; Tarros Sarzanese 26; Levanto 24; Little James Ge 21; Goliardicapolis 18; Real Fieschi 14; Colli Ortonovo 11; Valdivara 5 Terre 7.

Tabellino.

TARROS SARZANESE – DON BOSCO SP 1 – 2

MARCATORI: Neri al 10’ e Napoletano al 45’ e 58’.

TARROS SARZANESE: Stano, Casciari, Ebainetti; Chiappini, Marrani (70’ Lucchi), Galassi; Barattini, Ortelli, Sturlese (65’ Deidda); Bonamino e Neri. All. Fanan.

DON BOSCO SPEZIA: Paita, Raggi, Campigli (52’ Urati); Adami (62’ Massini), Bertagna, Salku; Del Santo, Castagnaro, Naclerio (83’ Vicini); Napoletano (60’ Azzaro) e Romiti. All. Buccellato.

ARBITRO: Del Panta di Imperia.

Nella foto le squadre all’entrata in campo