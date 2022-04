Calcio – Don Bosco Spezia alla riscossa

La Spezia – Dopo tanta iella e tre sconfitte consecutive, alla fine un po’ di buona sorte per il Don Bosco Spezia, proprio in quello che di fronte niente meno che all’attuale co-capolista (presentatasi a Pagliari quale capoclassifica solitaria prima di questa caduta che l’ha fatta agganciare in vetta dalla Forza e Coraggio…) poteva essere il giorno più difficile. Al “Franco Cimma” i salesiani, dopo aver a lungo sofferto l’iniziativa della Golfo Pro Recco, sfoderano un fior di finale trascinati dal ritrovato Giannini: questi per l’occasione doppiettista, nonostante fosse stato chiamato alla battaglia solo alla mezz’ora della ripresa, comunque in un contesto così felice non poteva mancare pure il gol del “bomber” Naclerio. Insomma, finalmente ritorno alla vittoria per gli oratoriani, nonché rilancio in piena zona-playoff.

Questi intanto gli altri risultati nella 26.a giornata del campionato di Promozione ligure / Girone B; Bogliasco-Goliardicapolis 2-0, Follo San Martino-Forza e Coraggio 1-2, Magrazzurri-Littile James Genova 3-3, Marassi 1965-Tarros Sarzanese 1-1, Real Fieschi-Colli Ortonovo 3-0, Valdivara Cinque Terre-Levanto 0-1e a riposo la Sammargheritese.

Tabellino.

D. BOSCO SP – GOLFO PRO RECCO 3 – 0

MARCATORI: al 78’ e 85’ Giannini e all’ 82’ Naclerio A.

DON BOSCO SPEZIA: Sarti, Castagnaro, Campigli; Giordano, Conti, Raggi; Del Santo (75’ Giannini), Murati, Naclerio A.; Azzaro (70’ Napoletano) e Lesi. A disp. Paita, Gigante, Massini, Adami, Salku. All. Buccellato.

GOLFO PRO RECCO: Roi, Canepa, Bonci; Malatesta (48’ Picasso), Bacigalupo Fed., Cerrone (80’ Velati R.); Foppiano A., Busi (84’ Zucca), Massaro; Costa F. (80’m Monticone) e Bancalari. A disp. Bagnato, Batocchioni, Bertora, Velati M., Massone. All. Foppiano M.

ARBITRO: Mazzoni di Chiavari.

Nella foto il Don Bosco Spezia