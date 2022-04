Calcio – Il Levanto conferma la sua salute

Levanto – Un calcio di rigore concesso per una spinta da dietro a Bonati su una punizione-cross da sinistra…e trasformato dal “solito” Dimitri Righetti permette al Levanto di battere a domicilio (anche se come noto si gioca al “Cipriano Incerti” di Ceparana e non a Beverino) il “fanalino di coda” Valdivara 5 Terre e, seppur soffrendo e a una decina di minuti dalla fine, confermare il buon momento dei rivieraschi. Non ci sono dubbi che, dopo un po’ di carburazione all’arrivo sulla panchina levantese, mister Massimo Carrodano abbia trovato la quadratura del cerchio; benché la zona-playout ancora non distante inviti a non abbassare la guardia.

A proposito questa la classifica nel Girone B del campionato di Promozione ligure, all’indomani della 26.a giornata, premesso che c’è tuttora in ballo qualche recupero: Forza e Coraggio e Golfo Pro Recco punti 50, Sammargheritese 45, Don Bosco Spezia 42, Follo San Martino 40, Bogliasco 39, Magrazzurri 36, Marassi 1965 34, Tarros Sarzanese 32, Levanto 30, Little James Genova 28, Real Fieschi 24, Goliardicapolis 20, Colli Ortonovo 17, Valdivara Cinque Terre 8.

Tabellino.

VALDIVARA 5 TERRE – LEVANTO 0 – 1

MARCATORE: Righetti su rigore all’ 80’.

VALDIVARA 5 TERRE: Tonelli R., Polani (90’ Bertoncini), Di Meo; Liuzzo (57’ Pucci), Belatti, D’ Apice; Frulletti (71’ Lamsadeq), Masina, Vignali (90’ Castagnoli); Gheno e Pasque.

All. Tonelli M.

LEVANTO: Vannucci L., Parziale, Nicora; Defilippi, Bonati, Daniello (80’ Bagnasco); Romano, Barilari, Righetti; Tuvo (87’ Vannucci S.) e Callo (65’ Garibotti). A disp. Zito, Contardi, Lorenzini, Colombo. All. Carrodano.

ARBITRO: Manzoni di Genova.

Nella foto Righetti al momento di battere il penalty decisivo