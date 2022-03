Calcio – D. Bosco Sp riparte dal Colli O.

La Spezia – Il Don Bosco Spezia riceve il Colli Ortonovo penultimo in classifica col fermo proposito di rimettersi in carreggiata, all’indomani della sconfitta nel “big match” con la Forza e Coraggio, all’ “Astorre Tanca”.

Quel due a zero, articolato in una rete all’inizio e un’altra alla fine dell’incontro, brucia ancora. Il direttore sportivo rossonero Luca Tognetti parla di prima rete incassata in maniera rocambolesca, riferendosi al “pallonetto” di Verona subito all’inizio, poi taglia corto riconoscendo che i graziotti hanno sicuramente la squadra per vincere il campionato; ad ogni modo, aggiunge che il Don Bosco tenterà di fare la propria parte sino alla fine, tanto più se infortuni e squalifiche cesseranno di martoriarlo.

Per la cronaca col Colli si gioca domenica 20/3, ore 17.30 al “Franco Cimma” di Pagliari, arbitra Sanguinetti. Per concludere ripassiamo quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, è oggi la classifica (al netto dei recuperi ancora in ballo…): Golfo Pro Recco, Forza e Coraggio, Sammargheritese 44; Don Bosco Spezia 39; Magrazzurri e Follo San Martino 34; Marassi 1965 33; Bogliasco 32; Tarros Sarzanese 30; Levanto e Little James Ge 25; Goliardicapolis 19; Real Fieschi 17; Colli Ortonovo 11; Valdivara 5 Terre 8.

Nella foto il “bomber” Antonio Naclerio