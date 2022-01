Calcio – D. Bosco Sp forse completo in quel di Cogorno

La Spezia – Nel Girone B del campionato di Promozione ligure, il Don Bosco Spezia s’appresta alla visita al pericolante Real Fieschi, a Cogorno: domenica 30/1; ore 15. Rossoneri forse al completo.

Nel frattempo pare percepirsi qualche perplessità nella rilevazione, da parte della capolista, del reclamo presentato dal Valdivara 5 Terre che mira alla ripetizione (facendo affidamento sulla formula “Return to play” predisposta per agevolare le squadre colpite dal Covid) della gara appena persa per 6-0 in casa dei salesiani.

<Ho visto il ricorso presentato dal Valdivara arrivato anche a noi in copia – spiega il vicepresidente oratoriano Euro Rege Cambrin – e in sostanza ribadisce quanto inviato a suo tempo

alla federcalcio ai fini del rinvio della partita per via di alcuni atleti col Covid e altri in attesa del “Return to play”. Noi, interpellati dalla stessa federazione, avevamo detto che avremmo voluto giocare fatte salve però le decisioni della Figc…che poi ha ritenuto che si dovesse giocare e non credo che il ricorso cambi i termini a meno di altre documentazioni probanti>.

Nella foto il portiere Simone Sarti