Calcio – D. Bosco imbattuto a Follo

La Spezia – Trainer Clodio Bastianelli lascia il suo ex-campo imbattuto, anche se la sensazione è magari che da questa trasferta avrebbe potuto ricavare persino di più, invece l’espulsione di Napoletano dopo poco più di mezz’ora ha parecchio complicato le cose tanto che i salesiani non sono andati oltre il pari sebbene due volte in vantaggio. Proprio Napoletano aveva sbloccato il risultato al 10’, Cidale gli aveva risposto al 28’, poi uno spunto di Santunione al 40’ aveva permesso agli oratoriani di andare al riposo in avanti. Se nonché il “forcing” del Follo ha portato in avvio di ripresa a quello che poi è risultato, firmato da Braida, il risultato finale.

Di seguito gli altri risultati di quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, era la 4.a giornata.

Cadimare-Tarros Sarzanese, Golfo Pro Recco-Vallescrivia 2-1, Little James-Bogliasco 3-3, Magrazzurri-Sammargheritese 4-5, Marassi-Levanto 3-3, Marolacquasanta-Caperanese 1-5 e Molassana Boero-Sam Desiderio 2-0.

Tabellino.

FOLLO – D. BOSCO SP 2 – 2

MARCATORI: 10’ Napoletano, 28’ Cidale, 40’ Santunione e 52’ Braida.

FOLLO: Benedini, Ravenna, Degano, Lufrano, Oligeri, Lazri, Franceschini (71’ Capasso), Cucurnia (76’ Bonati), Braida, Cidale, Valletta. A disp, Biselli, Franchini, Barattini, Pisani, Benabbi, Santucciu. All. Franchini.

DON BOSCO SPEZIA: Greci, Gigante, Massini, Pesare (67’ Laghezza), Antonelli, Mazzantini, Napoletano, Campagni, Gavini (88’ Boggio), Santunione (72’ Conti), Morettini (86’ Azzaro). A disp. Papadhopulli, Pirina, Pini, Adami, De Angelis. All. Bastianelli.

ARBITRO: Sandri.

NOTE: espulso Napoletano al 33’.