Calcio – Cadimare per la 6.a volta in testa in Promozione-B

La Spezia – Per la sesta volta in questo campionato, il Cadimare si propone alla guida nel Girone B di Promozione ligure e non è la prima nemmeno che lo fa di prepotenza, scattando due punti avanti alla seconda che è di nuovo una Forza e Coraggio battuta stavolta in casa del Canaletto.

Chi vivrà vedrà, intanto a farne le spese alla Pieve è questa volta la Sammargheritese, “regolata” in mezz’oretta al “Pieroni” prima di dominare buona parte di un secondo tempo culminato (in tempo di recupero) con la riduzione delle distanze.

Cronaca…

Al 2’ parato un tiro di G. Simonini, appena arrivato dal Valdivara, su passaggio di Lunghi.

Al 7’ fuori di un soffio un colpo di testa di De Sogus su cross di Moussavi.

Al 18’ cadamoti in vantaggio con lo stesso Moussavi servito su punizione da Lunghi.

Al 27’ Cupini raddoppia imbeccato dal medesimo Simonini.

Al 32’ parata in due tempi una bordata di Lunghi su altro “assist” di de Sogus.

Al 34’ prima occasione ospite con Salamo che impegna Santini.

Al 44’ parata a terra una stoccata di Cupini su lancio di Forieri.

Ripresa…

Al 28’ gran contropiede bianconero impostato da Lunghi, sviluppato da Bertagna e chiuso al volo da Del Santo, a cui Calori dice di no.

Al 41’ Bertagna sfiora il palo “incornando” su un piazzato di Lunghi.

A tempo regolamentare scaduto Dapelo segna per gli arancioni a soluzione di un batti e ribatti in area.

Questi poi gli altri risultati in quella che era la 22.a giornata; Bogliasco-Goliardicapolis 2-2, Canaletto Sepor-Forza e Coraggio 2-1, Levanto-Magra Azzurri 0-0, Little James-Valdivara 5 Terre 6-0, Marassi 1965-Golfo Pro Recco 3-0, Real Fieschi-Don Bosco Sp 2-1, Vallescrivia-Ortonovo 0-1.

Consegue una classifica che recita: Cadimare punti 44, Forza e Coraggio 42, Canaletto S. 41, G. Pro Recco e Vallescrivia 39, Colli Ortonovo e Goliardicapolis 35, Marassi 1965 34, Sammargheritese e Levanto 28, Magra Azzurri, Bogliasco, Real Fieschi 25, Little James 22, D. Bosco Spezia 21, Valdivara Cinque Terre 9.

Tabellino.

CADIMARE – SAMMARGHERITESE 2 – 1

Marcatori: Moussavi al 18’, Cupini al 27’, Dapelo al 91’.

CADIMARE: Santini, Rossi, Desogus; Bertagna, Forieri, Moussavi (65’ Giannini); Del Santo, Paparcone, Cupini (77’ Agrifogli Se.); Lunghi (88’ Cidale) e Simonini G. (77’ Cutugno). All. Buccellato.

SAMMARGHERITESE: Calori, Criscuolo, Gallio (61’ Peragallo); Gambarelli (57’ Ferrari), Ori, Mortola; Guarella, Dapelo, Salamo (60’ Canella); Paoletti (60’ Olmo) e Bosetti. All. Camisa.

ARBITRO: Ghiso di Savona; guardalinee assistenti Ghio e Sciutto di Novi Ligure.

Nella foto Tommaso Giannini