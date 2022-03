Calcio – 3 “under” del D. Bosco Sp alla fase regionale

La Spezia – Ambiente euforico al Don Bosco Spezia per i risultati del “vivaio” a livello “under”. I rossoneri sono infatti riusciti a qualificare tre squadre 3 per la fase regionale dei rispettivi campionati di categoria e cioè Under 17, “U16” e 15, soltanto l’ Arci Pianazze è riuscita a fare altrettanto in provincia (eccezione ivi l’Under 16).

Raggiante difatti il Responsabile del Settore giovanile salesiano Mario Bucchi (anche “mister” dell’ Under 15): <Siamo davvero soddisfatti, un grosso grazie a tecnici e ragazzi del settore, senza scordarsi ovviamente del gran appoggio fornito dalla stessa società oratoriana all’intero progetto tecnico>.

Queste le “rose” delle tre compagini che appunto si sono qualificate…

Under 17 – Aluisini, Assenzio, Bini, Broccini, Bisogno, Battini, Bruni, Ciolfi, Colaiuta, D’Angelo, Delle Piane, Falli, Gigante, Hussiny, Lombardo, Papadhopulli, Pellegrinelli, Pini, Pisacane, Ruberto, Strappetti, Treppiedi, Ugolini; allenatori Neri e Ierrobino.

Under 16 – Balbarini, Barsanti, Berti, Bravi, Carletti, Cattaneo, Cozzani, Delussu, Ferrari, Ferretti, Galloro, Oliva, Parmigiani, Pavia, Pignotti, Raso, Romanelli, Rovai, Valerani; allenatori Codognotto e De Rosa.

Under 15 – Amoroso, Biggi, Bisogno, Carino, Castellano, Codeglia, Conti, Cullino, Ferrari, Fiore, Fiori, Formato, Giustra, Mambrini, Mangano, Milani, Perruci, Savani, Scollo, Sommovigo, Rosario, Tirozzi; allenatori Bucchi e Ierrobino.

Nella foto l’ Under 15