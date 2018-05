E’ in corso un intervento dei vigili del fuoco in via Cantore per la caduta di calcinacci dal muraglione sovrastante al passaggio pedonale di via Dino Col.

I vigili del fuoco sono presenti con un’autoscala e stanno rimuovendo le parti pericolanti del muraglione. Sul posto la polizia municipale che ha chiuso una corsia a monte via Cantore fino a via Dino Col per permettere l’intervento dei pompieri. Non vengono segnalati feriti.

Si segnalano rallentamenti in zona.