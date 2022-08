Bus in corso Gastaldi contro muretto: autista in ospedale

Questa mattina, all’alba, intorno alle 5.45, si è verificato un incidente ad un bus della linea 43 in corso Gastaldi a Genova all’altezza della Casa dello Studente.

Per cause ancora in via di accertamento un bus che procedeva in direzione centro è andato a sbattere, all’altezza dell’incrocio con via Barrili, contro un muretto nei pressi della pensilina della fermata dei mezzi pubblici.

Il mezzo ha anche divelto il vicino semaforo.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.

Sul posto un’ambulanza e con l’automedica del 118 che ha soccorso l’autista.

L’autista del bus è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino per accertamenti.

Da chiarire le motivazioni che hanno portato il conducente a perdere il controllo del bus.

Dalle prime ipotesi potrebbe essersi trattato di un malore del conducente ma sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per rimuovere il mezzo incidentato che si era messo di traverso e bloccava il traffico.

Il traffico è stato regolato dalla polizia locale.