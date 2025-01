Ca’ di Gianchi: stare bene insieme per il futuro della Val Pentemina, il cuore autentico della nostra Genova

Pentema, uno dei borghi più affascinanti della Val Pentemina nell’entroterra genovese, custodisce un gioiello carico di storia: Ca’ di Gianchi, un’antica locanda che oggi rappresenta la speranza di un futuro più prospero per l’intera valle. Questo luogo, simbolo di autenticità e tradizioni, è al centro di un progetto visionario che unisce passato e futuro.

L’obiettivo non è solo ristrutturare l’edificio, ma trasformarlo in un albergo diffuso, una vera e propria culla di opportunità e rinascita, per diventare così il punto di riferimento per la comunità locale e un richiamo per chi cerca esperienze genuine in un contesto naturale unico.

Grazie alla raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, sarà possibile ridare vita alla locanda, trasformandola in un centro polifunzionale. Al piano terra sorgerà un ristorante dedicato ai sapori autentici della valle, mentre i piani superiori accoglieranno camere dall’atmosfera intima e accogliente, ideali per un turismo slow e consapevole.

Dietro questo progetto si muove la Cooperativa di Comunità Val Pentemina, che da anni lavora per valorizzare le risorse locali, promuovere le tradizioni culturali e creare opportunità di lavoro per i residenti.

Questo sforzo non riguarda solo l’aspetto economico, ma mira a riportare vita e speranza in una valle troppo spesso vista come luogo di passaggio o abbandono. Sostenere Ca’ di Gianchi significa essere parte di un sogno concreto: costruire un futuro in cui i borghi come Pentema non siano solo mete turistiche, ma anche luoghi di crescita, innovazione e comunità.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/ristrutturazione-ca-di-gianchi/

