C. Italia: Genoa-Imolese venerdì al Comunale di Chiavari

Quella che era un’ ipotesi ora è ufficiale : Genoa-Imolese si disputerà venerdì sera alle 20:30 al Comunale di Chiavari.

La decisione è stata ufficializzata pochi minuti fa dalla Lega Calcio.

Sarà quindi lo stadio dell’Entella calcio ad ospitare il debutto stagionale del Genoa in una gara ufficiale. La partita, inizialmente programmata al Ferraris di Genova, non potrà svolgersi nel capoluogo in quanto l’impianto di Marassi è soggetto ad alcuni radicali interventi di riqualificazione che ne impediscono l’utilizzo. Si era pensato anche ad un’inversione di campo con la sfida da giocare in Emilia Romagna ma poi si è optato per giocare a Chiavari.