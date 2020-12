Busalla, colombiano minaccia genovese con una bottiglia in pieno giorno: denunciato

Lo scorso pomeriggio i carabinieri della Stazione dell’Arma di Busalla sono intervenuto nel centro cittadino dell’entroterra genovese per un dissidio tra due persone.

I militari, dopo avere accertato i fatti, hanno denunciato in stato di libertà per “minaccia aggravata” un colombiano di 26 anni, gravato da pregiudizi di polizia, poiché in lite con un genovese di 32 anni lo ha minacciato con una bottiglia in vetro, trovata all’interno del suo zaino.

Nello stesso contesto, il 32 enne straniero, non abitante in Liguria, è stato sanzionato amministrativamente in quanto sorpreso al di fuori del proprio Comune di appartenenza.