Brutto incidente sull’Aurelia a S. Stefano al Mare, 26enne in gravi condizioni

Questa mattina sulla Statale Aurelia, a Santo Stefano al Mare, all’altezza del bivio per Terzorio si è verificato un grave incidente.

Uno scooter piaggio con alla guida un 26enne procedeva in direzione ponente quando si è scontrato con una Fiat Punto che stava invece svoltando verso l’entroterra.

L’impatto è stato violento con il 26enne che è volato dapprima contro il parabrezza dell’auto, poi, sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e le ambulanze della Croce Verde e di Sanremo Soccorso.

Per le gravi condizioni del giovane, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco che ha trasportato il ferito all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stato ricoverato ma, per fortuna non è in pericolo di vita.

Il conducente dell’auto non è rimasto ferito ma soltanto scosso.

Sul posto i carabinieri di Santo Stefano al Mare che dovranno chiarire la dinamica e le responsabilità.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti su tutta l’Aurelia per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi.