Bosniaca ricercata da 6 anni, arrestata dalla polizia locale

È successo in Lungobisagno Dalmazia dove gli agenti erano andati per la verifica della segnalazione di 4 alloggi pubblici occupati, in cui sono stati trovati 9 adulti e 8 minori: sei i denunciati.

In uno degli appartamenti occupati anche una donna destinataria di un ordine di cattura per la revoca della sospensione della pena. Era ricercata da ben 6 anni.

Gli uomini del reparto Giudiziaria della Polizia Locale, con l’ausilio dei colleghi del reparto Sicurezza Urbana e del IV Distretto (12 uomini in tutto), dopo gli accertamenti del caso, l’hanno portata direttamente presso il carcere di Pontedecimo.

La donna, di origine bosniaca, deve scontare una pena di 8 mesi di reclusione per furto e per la mancata osservanza della pena alternativa concessa dal giudice per le sue condizioni di salute dell’epoca.

La donna era una degli abitanti abusivi dei 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica nei civici 51 e 53 di Lungobisagno Dalmazia che questa mattina la polizia locale è andata verificare dopo la segnalazione di alcuni cittadini della zona.

All’interno dei 4 appartamenti, gli agenti della polizia locale hanno trovato 17 persone, tutte bosniache: 9 adulti e 8 minori. Sei i denunciati per occupazione di edifici di proprietà pubblica. Di questi, 4 sono pluripregiudicati.

Le altre 3 persone erano già state denunciate per lo stesso reato commesso nello stesso posto.

Con loro sono rimasti i 4 minori per il tempo necessario all’identificazione dei denunciati.

La verifica dello stato degli appartamenti è propedeutica alla richiesta di sequestro preventivo dell’alloggio al Tribunale per poterli poi rendere all’uso pubblico.