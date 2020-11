Bosnia-Italia, Azzurri a caccia della Final Four

Appuntamento importante per la Nazionale che, orfana di Roberto Mancini, fa a far visita alla Bosnia in cerca di un successo fondamentale.

Tre punti per centrare le Final Four di Nations League ed ospitarle in casa: a Sarajevo l’Italia è attesa da un match fondamentale contro una Bosnia che chiude la classifica del girone ed è priva del suo leader, Edin Dzeko. Motivi che, insieme ai sette punti che dividono le due squadre, fanno ritenere gli azzurri favoritissimi nella sfida di domani allo stadio Grbavica.

I quotisti Snai danno il successo dell’Italia a 1,35, ponendo a 8,75 il colpo dei padroni di casa.