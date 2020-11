Fantastica Italia che diverte e vince a Sarajevo staccando il pass per la qualificazione alle Finals di Nations League (ad Ottobre 2021 in Italia). Gli Azzurri dominano il match, creano occasioni e sbloccano la partita con Belotti. Insigne colpisce il palo. Nella ripresa arriva la rete di Berardi che di fatto chiude la gara. La Bosnia finisce mestamente in 10 per l’infortunio di Sanicanin a sostituzioni effettuate e retrocede in Lega B

BOSNIA-ITALIA 0-2

22′ Belotti, 68′ Berardi

BOSNIA (4-3-3): Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic (79′ Todorovic); Cimirot, Pjanic (77′ Danilovic), Gojak; Tatar (Rahmanovic), Prevljak (79′ Hadzic), Krunic (71′ Loncar). Ct: Bajevic

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (46′ Di Lorenzo), Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi (82′ Bernardeschi), Belotti (82′ Lasagna), Insigne (93′ Calabria). Ct: Evani

Ammoniti: Kadusic, Romagnoli, Berardi