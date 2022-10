Genoa-Cagliari 0-0, vincono le difese nel big match del Ferraris

Non riesce a vincere il Genoa che in casa pareggia per 0-0 contro il Cagliari di Liverani.

Sostanziale equilibrio e diverse occasioni da una parte e dall’altra nella sfida tra due nobili del campionato di Serie B. A Marassi, nell’anticipo del venerdì dell’ottava giornata, il Genoa si rende pericoloso soprattutto con Gudmundsson, che colpisce anche un palo, e con Coda, che nella ripresa sfiora il vantaggio. Il Cagliari risponde con Lapadula e Nandez, che impensieriscono Martinez in due circostanze.

TABELLINO GENOA-CAGLIARI 0-0

GENOA (4-2-3-1): Martinez; Sabelli, Dragusin, Bani, Pajac, Strootman, Frendrup (84′ Puscas), Yalcin (60′ Jagiello), Aramu (75′ Portanova), Albert Gudmundsson, Coda. A disposizione: Semper, Agostino, Vogliacco, Czyborra, Ilsanker, Touré, Portanova, Jagiello, Yeboah, Puscas. Allenatore: Alexander Blessin

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, Altare, Obert (97′ Carboni); Nandez, Makoumbou (87′ Lella), Deiola, Mancosu (77′ Viola), Luvumbo (63′ Falco), Lapadula (77′ Pavoletti). A disposizione: Aresti, Ciocci, Capradossi, Carboni, Dossena, Zappa, Lella, Viola, Falco, Millico, Pavoletti, Pereiro. Allenatore: Fabio Liverani

AMMONITI: 30′ Frendrup (G), 31′ Deiola (C), 64′ Nandez (C), 66′ Strootman (G), 84′ Falco (C), Liverani (C), 93′ Portanova (G)