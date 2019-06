Bogliasco in festa sabato 8 giugno con siamo tutti Belli Fritti

Musica, relax in spiaggia e food

La Pro Loco di Bogliasco festeggia, sabato 8 giugno con l’inziativa sul mare siamo tutti ‘Belli Fritti’.

Si chiude una stagione invernale ricchissima di eventi culturali e se ne apre una nuova con tanta voglia di mare e di incontri all’aperto.

È questo lo spirito con cui il gruppo di donne nominato “Primavera bogliaschina”, che guida la Pro Loco, apre la stagione estiva organizzando una grande festa sulla spiaggia.

Tanta musica di tutti i generi, funk, soul e disco.

La festa si svolgerà alle spalle del ponte romano del borgo alle porte del Golfo Paradiso, pronti a ballare sulla sabbia della spiaggia libera a partire dalle ore 18,30 fino a notte fonda.

In particolare sulla spiaggia verranno anche proposte, sempre dalle 18,30, attività olistiche all’insegna del relax quali yoga, auto massaggio plantare, henné tattoo e altre sorprese per poi lasciar spazio al crescendo musicale e iniziare a ballare.

Per condire la serata, spritz e fritti misti per tutti, con menu amici di vegetariani e vegan. Il tutto plastic free ed ecosostenibile.

Ma le sorprese non sono finite. La programmazione estiva di Pro Loco Bogliasco si concentrerà soprattutto in agosto, un mese all’insegna della musica, con due festival internazionali: il “Bogliasco Classic Summer Festival” di musica classica e “Ombre di Jazz”, l’evento in collaborazione con Gezmataz festival, dedicato alla cantante jazz bogliaschina Federica Tassinari recentemente scomparsa.

E per finire una mostra di passaggio da Roma a Milano dedicata al gruppo rock britannico Dead or Alive, il cui leader Pete Burns ha soggiornato per diversi anni proprio a Bogliasco.