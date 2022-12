Blitz esterno a Venaria per il Basket Pegli in Serie B

Due punti importanti per il Basket Pegli in Serie B. Le ragazze di Coach Conte superano in trasferta il Basket Venaria, rimanendo così nel gruppo delle seconde insieme a Torino Teen Basket e a Granda College Cuneo, così come a due punti dalla capolista Derthona Basket Lab. Con le Arancioblù però con una partita in meno, il cui recupero è in programma domani contro il Beinaschese Basket.

Una sfida in cui le pegliesi mettono la quarta dalla metà della prima frazione, andando prima sul +13, e poi sul +21 all’intervallo lungo. Di lì in poi spazio a tutte le giocatrici arancioblù, con il punteggio che si stabilizza sul +32 finale.

Questo il commento di Mario Conte, coach della prima squadra femminile: «Partita incanalata nella seconda parte del primo quarto dove abbiamo toccato il +13. Per il resto sempre in controllo aumentando il distacco. Prendiamo altri 2 punti in momento generale, comunque, non facile per noi».

SERIE B

BASKET VENARIA vs BASKET PEGLI 36-68 (11-24; 9-17; 6-11; 10-16)

BASKET VENARIA: Tarsia 10, Caron 5, Barbagallo 5, Franzese 4, Colucci 4, Mortera 4, Ricino 4, Grasso, Ruggiero, Viana, Ferriani, Buffa. Coach: Buffa.

BASKET PEGLI: Arecco 17, Nezaj 14, Bertini 13, Barberis 8, Camarda 5, Ranisavljevic 5, Aquilano 4, Policastro 2, Magno, Orlandini, Berglund. Coach: Conte.