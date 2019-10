“Blind Trek” escursione sensoriale a Imperia

Al via il calendario di escursioni delle Alpi Liguri.

Il Centro di Turismo Escursionistico “Alpi Liguri”, gestito dalla Pro Loco di Mendatica e dalla Cooperativa di Comunità Brigì, propone un calendario autunnale di escursioni tradizionali ed innovative: l’Autunno in Malga.

Il debutto sarà sabato 12 ottobre con l’escursione sensoriale “Blind Trek”.

I partecipanti dovranno privarsi, tramite una benda, del senso della vista, in modo da amplificare gli altri quattro: le guide escursionistiche li accompagneranno su un sentiero appositamente creato per non vedenti che verrà percorso due volte, con e senza benda, in modo da percepire il contrasto sensoriale.

Equipaggiamento consigliato: una benda (foulard o altro) per coprire gli occhi.

Ritrovo: ore 9.30 a San Bernardo di Mendatica – piazzale

Durata: 3 ore – Difficoltà: T (turistico)

Per informazioni consultare il sito del Parco Alpi Liguri