All’UCI Fiumara arrivano i Metallica

Il 18 ottobre alle 21:00 negli UCI Cinemas arriva “Metallica & San Francisco Symphony – S&M ²”

Il film concerto sull’evento al Chase Center di San Francisco, organizzato in occasione del 20° anniversario del loro spettacolo S&M (Symphony & Metallica)

Il 18 ottobre alle 21:00 in 46 multisale del Circuito UCI arriva Metallica & San Francisco Symphony – S&M², il film concerto distribuito da Nexo Digital con i media partner Virgin Radio, Rockol.it, Onstage e MYmovies.it che riunisce il gruppo musicale statunitense e la San Francisco Symphony. I concerti originali di S&M furono condotti dal compianto Michael Kamen nella primavera del 1999 al Berkeley Community Theatre. Il concerto S&M² del 2019, in programma a settembre, conterrà sia le prime esibizioni dal vivo realizzate 20 anni dopo sia le prime interpretazioni dei brani dei Metallica e della San Francisco Symphony scritte dopo il concerto originale, con gli arrangiamenti di Bruce Coughlin.

Formatisi nel 1981, i Metallica sono diventati una delle rock band più famose della storia della musica, vendendo quasi 120 milioni di album in tutto il mondo e suonando per milioni di fan in tutti e sette i continenti. A dirigere parte dello spettacolo di San Francisco ci sarà il leggendario Michael Tilson Thomas, che completerà così con un’apparizione speciale la prima settimana della sua ultima stagione come direttore musicale sinfonico di San Francisco. La prima collaborazione dei Metallica con la San Francisco Symphony è stata documentata dall’album live vincitore del Grammy S&M.

Le multisale che proietteranno Metallica & San Francisco Symphony – S&M² il 18 ottobre alle 21:00 sono: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Casoria (NA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Orio (BG), UCI Certosa (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Messina, UCI Mestre, UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Red Carpet Matera, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Verona, UCI Villesse (GO), UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA).

Il costo del biglietto è di 15 euro per l’intero e 12 euro per il ridotto. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

