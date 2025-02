BIT 2025, la Liguria protagonista al grande appuntamento internazionale

Il turismo ligure si proietta verso il 2025 con una visione all’insegna di innovazione, autenticità ed esperienze su misura. Questo è quanto emerso dalla conferenza stampa della Regione Liguria presso lo stand alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, in corso fino all’11 febbraio presso la fiera di Rho.

L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali regionali e stakeholder del settore turistico, evidenziando il ruolo strategico della Liguria come destinazione turistica di eccellenza. Le nuove iniziative per il 2025 puntano a una programmazione turistica che attragga visitatori durante tutto l’anno, grazie a un’offerta che spazia dal turismo sportivo a quello culturale, dall’enogastronomia ai percorsi esperienziali.

Luca Lombardi, assessore al Turismo di Regione Liguria, ha dichiarato: “Per il 2025 continueremo a promuovere politiche di destagionalizzazione e valorizzazione di tutto il territorio, dalla costa all’entroterra, dalle località balneari ai borghi montani. Rafforzeremo le DMO (Destination Management Organization) per una gestione professionale del turismo e miglioreremo la sinergia tra attori pubblici e privati. Inoltre, il DMS (Destination Management System) faciliterà la promozione condivisa dei prodotti turistici. Infine, il turismo accessibile ed inclusivo rimarrà una priorità, con la ‘Guida Mare Accessibile’ e la sezione ‘Liguria Accessibile’ sul sito lamialiguria.it“.

La Liguria sarà anche Regione Europea dello Sport 2025, un riconoscimento che esalta la vocazione outdoor del territorio. Simona Ferro, assessore allo Sport, ha sottolineato: “Sport e turismo sono legati indissolubilmente. Organizzeremo grandi eventi e campagne di valorizzazione, promuovendo la Liguria come ‘palestra a cielo aperto’ per attività sportive tutto l’anno”.

Genova si prepara a consolidare il suo ruolo turistico grazie a progetti strategici per una crescita sostenibile. Alessandra Bianchi, assessore al Turismo del Comune di Genova, ha evidenziato: “Genova, unica meta italiana Best in Travel 2025 di Lonely Planet, offre un patrimonio storico, culturale e naturalistico unico. Vogliamo arricchire l’offerta turistica con esperienze autentiche e grandi eventi per destagionalizzare i flussi e preservare l’autenticità del territorio”.

La Spezia, finalista per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027, si presenta con il claim “Always Different”. Maria Grazia Frijia, vicesindaco e assessore al Turismo, ha spiegato: “Celebriamo eventi iconici come il ‘Palio del Golfo’ e l’Oyster Fest, valorizzando tradizioni, enogastronomia e cultura per una destinazione turistica sempre più attrattiva”.

Savona mira a diventare un hub culturale del Nord-Ovest italiano entro il 2027, come spiegato da Nicoletta Negro, assessore alla Cultura e Turismo: “La candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027 ha già avviato nuove rotte turistiche e progetti innovativi, rafforzando il nostro posizionamento”.

Imperia, invece, punta su trasformazioni infrastrutturali e tecnologiche. Gianmarco Oneglio, assessore al Turismo, ha affermato: “Stiamo rilanciando il porto turistico e promuovendo la mobilità sostenibile per rendere Imperia sempre più attrattiva e connessa, rafforzando il suo ruolo nel Mediterraneo”.

La BIT 2025 offre anche momenti di degustazione delle eccellenze gastronomiche liguri, come la Focaccia di Recco col formaggio IGP e i prodotti dei Mitilicoltori Spezzini e dell’Associazione Tartufai Liguri. Alessandro Cavo, vicepresidente della Camera di Commercio di Genova, ha evidenziato l’importanza delle tradizioni enogastronomiche e delle botteghe storiche per il successo turistico della regione.

Con oltre 1.100 espositori da 66 paesi e più di 40.000 visitatori attesi da 107 nazioni, la BIT 2025 si conferma un evento chiave per il settore turistico internazionale. La Liguria si presenta con 23 operatori del turismo e uno stand di 330 mq, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente che racconta la sua autenticità e la sua ricchezza culturale.

Internet: https://bit.fieramilano.it/

