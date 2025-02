Calcio – Dal Lerici un “set di gol”

Lerici – Nel Girone F della Seconda Categoria ligure il Lerici torna prepotentemente alla vittoria con un “set di gol” a scapito dell’ Albianese al “Piero Bibolini” di Falconara.

I lericini si sono schierati con…Belloni, Bellotti, Tonelli; Naclerio M., Barkallah, Maglione; Mora, Pesalovo, Barcio; Gomez e Naclerio N. Entrati Endi per N. Naclerio, Reburati per Pesalovo, Bonifazio per Maglione, Poggi per Nunez Gomez e Subashi per Tonelli.

A segno Mora, Gjonaj, Nunez Gomez, Barkallah e due volte Nicola Naclerio.

Questi poi gli altri risultati in quella che era la 15.a giornata: Ceparana-Magrazzurri Under 21 4-1, Calcio Popolare Spezia-Vezzano 4-1, Mamas Giovani-Speziasportale Caritas 1-3, Monterosso-Rebocco 0-1, Bolanese B-San Lazzaro Lunense 0-2.

Questa la conseguente classifica che vede i rossoverdi sempre terzi; Ceparana punti 37, Spezia Calcio Popolare 34, Lerici 31, S. Lazzaro Lunense 25, Vezzano 24, Monterosso 20, Rebocco 19, Speziasportale Caritas 17, Mamas Giovani 16, Magrazzurri Under 21 10, Albianese 5 (fuori classifica Bolanese B 9).

Nella foto la panchina del Lerici

