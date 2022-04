Bici Camogli Golfo Paradiso, tra didattica e traguardi agonistici

Bici Camogli Golfo Paradiso, tra didattica, divertimento e bei traguardi agonistici.

«Andare con la bicicletta nei parchi, sentieri e strade per divertirci, sempre nel rispetto dell’ambiente e di chi si incontra. Queste sono le nostre scelte di vita nel tempo libero all’aperto». Con queste parole Roberto Cerchi, direttore della scuola di ciclismo della società amatoriale ASD Bici Camogli Golfo Paradiso spiega la realtà della società nata nel 1992 dall’unione dei gruppi ciclistici Uscio GP08, Pro Recco Bike e Bici Camogli a dimostrazione che la passione per lo sport, e la bici in particolare, supera tutte le divisioni campanilistiche.

«Dobbiamo aggiungere i gruppi ciclistici di Sestri levante, Casarza e della Val Borbera. La scuola da me diretta è riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e dal Ministero dell’Istruzione (Miur), possiamo partecipare e competere a gare di livello agonistico. Bici Camogli Golfo Paradiso è’ l’unica scuola in Liguria e in Italia. ̶ Racconta il direttore della scuola ̶ Il progetto per coinvolgere i ragazzi è iniziato nel 2014 e ha subito raccolto un ottimo riscontro di partecipazione fra ragazzi e ragazze».

Quali sono gli aspetti formativi di queste scuole?

«Insegniamo l’attività a livello agonistico, diamo un senso di equilibrio motorio ma anche di comportamento nella vita sportiva e nel vivere nel gruppo sportivo. Abbiamo sentieri e tracciati creati da noi istruttori sul Monte di Portofino per l’attività didattica. Chiaramente abbiamo richiesto e ottenuto tutti i permessi e le autorizzazioni degli enti preposti della Regione Liguria. I ragazzi sono seguiti da noi istruttori e dai famigliari che li accompagnano».

Occorrono particolari qualità fisiche per frequentare la scuola e i vari corsi?

«Non è una cosa complicata ̶ spiega Cerchi scherzando ̶ bisogna fare una accurata visita medica per avere il certificato di buona e robusta costituzione e avere la bicicletta. Si paga solo un’ iscrizione annuale. Poi il vestiario e le attrezzature vengono fornite dalla scuola. Chiaramente la bici deve essere in relazione alla specialità che si vuole seguire. Noi spieghiamo tutto quel che si deve avere, come si inizia e come si prosegue nell’apprendere l’equilibrio agonistico ai vari livelli. Il tutto sempre con una buona dose di divertimento».

Come si svolgono gli allenamenti?

«I corsi della scuola di Mountain Bike e ciclismo su strada sono dedicati ai bambini a partire dai 6 anni di età. Le uscite per allenarci sono il lunedì pomeriggio e il sabato mattina, si tengono nei sentieri tra gli splendidi scenari del Monte di Portofino. Il mercoledì pomeriggio l’allenamento si svolge sulle altura delle strade del Monte Cornua – Monte Fasce.»

La Scuola di Ciclismo. Vedi video allievi (https://www.bicicamogli.it/2021/02/07/allenamento-esordienti-e-alllievi/)

Il direttore Roberto Cherchi può contare sull’aiuto dei maestri federali Gianluca Arata, Giovanni Casagrande, Gabriele Chiesa, Gigi Collia, Beppe Evangelista, Matteo Vallone. La società Bici Camogli segue la promozione del ciclismo seguendo i ragazzi e organizzando numerose iniziative nei plessi scolastici dell’intera Città Metropolitana di Genova.

Le varie manifestazioni coinvolgono ogni anno circa 1500 tra bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Il gruppo dei giovanissimi (fino a12anni) è ogni anno più numeroso e questo è un ulteriore segnale che i molteplici corsi svolti dagli allenatori durante la settimana, sono ben apprezzati e valorizzati dalla popolazione sul territorio genovese. I bambini che partecipano ai corsi, abitano nel Golfo Paradiso e in varie località della Città Metropolitana.

La sinergia che lega la società Bici Camogli con l’Ente Parco del Monte di Portofino, permette agli atleti di potersi allenare in tutta sicurezza in porzioni di parco normalmente escluse dai sentieri per escursionisti, potendo così fruire di un angolo di paradiso anche durante le più faticose sessioni di allenamento. In ambito agonistico, i bambini partecipano a gare regionali e nazionali ottenendo ogni anno risultati eccezionali. ABov