Biblioteche di Genova, partita l’iniziativa, Io Resto a Casa

La e-library delle Biblioteche di Genova Metropolitana (bi.G.met) non dimentica i lettori più piccoli, è partita da pochi giorni la rubrica Io Resto a Casa

Una settimana con…. dedicata ai bambini e ai ragazzi e diffusa tramite il catalogo online www.bigmet.org e le pagine Facebook delle biblioteche civiche e di bi.G.met. Un’iniziativa che si aggiunge alle altre, messe quotidianamente in campo dalla biblioteca per ragazzi De Amicis e dal Sistema Bibliotecario Urbano.

Io Resto a Casa. Una settimana con…. ha esordito con un personaggio d’eccezione: Gianni Rodari, che anche biGmet ha voluto ricordare in occasione del centenario della sua nascita. Le storie, i brani e le curiosità sul favoloso Gianni, proseguiranno fino al lunedì di Pasquetta, ogni giorno sulla pagina Facebook “centro sistema bibliotecario della provincia di Genova”.

Da martedì 14 aprile il protagonista della settimana sarà Bruno Tognolini, autore del programma Rai per bambini L’albero azzurro e ideatore, insieme a Mela Cecchi, del fortunato programma La Melavisione.

Come testimonial della rubrica, Tognolini ha voluto regalare due filastrocche inedite, create appositamente per questo momento di emergenza sanitaria. Filastrocca di protezione per il pericolo piccolo e Filastrocca di compleanno al tempo del virus, un invito alla speranza e alla fiducia nel futuro, verranno proposte sulle pagine Facebook in un video girato dall’autore.