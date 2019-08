Questo bel gattone rosso di Varazze, con una triste storia alle spalle, cerca una famiglia che lo voglia adottare.

E’ affettuoso e tranquillo, maschio sterilizzato, ricoverato dai volontari della Protezione Animali nella sede di Savona.

Gli interessati lo possono incontrare in via Cavour 48 r, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 all per informazioni telefono 019 824735.