Recco, più soldi in busta paga per i dipendenti del Comune. La Giunta fornisce gli indirizzi per l’accordo con i sindacati.

La Giunta Gandolfo ha approvato una delibera che prevede integrativi di stipendio per il personale comunale, in base al merito e al raggiungimento degli obiettivi. Reperiti circa 26 mila euro, il documento fornisce gli indirizzi per la stipula di un nuovo contratto collettivo integrativo, per la parte economica, per gli 87 dipendenti del Comune di Recco per l’anno 2024.

La finalità è quella di garantire un’adeguata gestione delle risorse economiche in coerenza con le normative vigenti e cercando di valorizzare il lavoro dei dipendenti. «La normativa prevede la facoltà di integrare gli stipendi dei dipendenti comunali, nell’ambito delle disponibilità di bilancio – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – la Giunta, per premiare il merito, ha deciso di utilizzare le risorse disponibili per il fondo delle risorse decentrate e per gli incarichi di elevata qualificazione.

In questo modo possiamo garantire una corretta remunerazione del personale e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini». La proposta di contrattazione è stata comunicata alle organizzazioni sindacali e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) per avviare le trattative necessarie. ABov.