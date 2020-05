Bassetti con esperti mondiali su NYT: stop infodemia, fake news minacciano vita dei pazienti

“La disinformazione minaccia la vita dei miei pazienti. Non possiamo combattere le bufale e le fake news e salvare vite umane allo stesso tempo. Come medico chiedo di fermare l’infodemia”.

Lo ha dichiarato ieri il prof. Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che insieme ad altri esperti ha sottoscritto una lettera aperta, pubblicata sul New York Times, indirizzata ai proprietari dei social media chiedendo, in sostanza, di “disintossicare” ossia di cambiare gli algoritmi delle piattaforme che sono utilizzati per decidere cosa gli utenti debbano vedere per trarne profitto.

“Ecco perché io e altri 100 esperti in tutto il mondo chiediamo che i social media fermino l’infodemia”.

La lettera aperta si può leggere e anche firmarla su @avaaz.org/health, scaricabile QUI.