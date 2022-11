In questi giorni un polverone ha investito sui social media il Gruppo Barilla per un post riguardante la “pasta fatta con gli insetti”.

Il tutto è partito da un video, promosso dalla Fondazione Barilla. Tale video è stato pubblicato settimane fa ma tornato alla ribalta solo adesso. Un comico, Carmine Del Grosso, parla delle proprietà nutrizionali di alcune specie di insetti, utilizzati nell’alimentazione di alcuni paesi.

Il video in questione che è stato eliminato dalla Barilla ma che è ancora presente su alcuni profili degli utenti

#Barilla diffonde il video per testare la possibilità di introdurre alimenti a base di #insetti … il web insorge prima afferma si tratti di satira poi lo elimina dal web ma è troppo tardi. #BarillaOut #boicottabarilla pic.twitter.com/AL3ATwF5Ms — Maurizio 🐝🧱🇷🇺🇮🇹 (@yattamau) November 3, 2022

Ora non si sa se si è trattato di una provocazione da parte di Barilla o di un sondaggio. Del Grosso concludeva la propria frase con: “Gli insetti sono fonte di proteine…E tu cosa ne pensi?”

La reazione è stata immediata e tantissime persone hanno criticato aspramente questo post a tal punto che l’hashtag #barilla o#boicottabarilla è diventato trend su Twitter.

Davvero tante persone, centinaia hanno risposto con post dissacranti e di accusa.

Si va da “La pasta con gli insetti mangiatevela voi!”, “Non comprerò più prodotti Barilla!” A “boicotta Barilla”, “Cara #Barilla gli #insetti mangiateli voi. Noi preferiamo le cose tipiche dei nostri territori” e così via.

#Barilla ci prova, poi smentisce,

ma solo DOPO la figuraccia GO WOKE, GO BROKE#boicottabarilla pic.twitter.com/Y55smy7bRa — Aria Pura (@MaxWynes) November 3, 2022

Sta di fatto che Barilla, per levare ogni dubbio, ha levato il video in questione e ha diffuso un comunicato stampa dal titolo “Barilla non ha intenzione di produrre pasta o altri prodotti con farina di insetti”.

La dichiarazione della Barilla

“Nei giorni scorsi – si legge nella nota del Gruppo Barilla – Fondazione Barilla ha pubblicato sui propri canali social un video dove si parlava, in tono ironico, di insetti come possibile fonte proteica alternativa. Come avviene in molti paesi del mondo.

Il video ha suscitato alcune reazioni negative sui social media, dove è stato erroneamente interpretato come un annuncio dell’intenzione dell’azienda Barilla di produrre pasta con farina di insetti.”

“Vogliamo fare chiarezza – precisa la nota. Barilla non ha annunciato il lancio di nessuna pasta o altro prodotto realizzato con farina di insetti. Non ha alcuna volontà o interesse a espandere il suo business in questa direzione. Nello specifico, la nostra pasta continua ad essere prodotta con grano duro 100% italiano.

Il video è parte di una campagna di informazione di Fondazione Barilla. Ente indipendente di ricerca e divulgazione che si occupa di studiare in maniera approfondita i sistemi agro-alimentari per comprendere questioni fondamentali quali lo spreco alimentare e l’esaurimento delle risorse della terra.”