Bando Fondazione Carige e Compagnia di San Paolo contro la povertà educativa

GENOVA 13 LUG Fondazione Carige e Compagnia di San Paolo hanno emesso un bando congiunto volto a promuovere iniziative che contribuiscano alla riduzione della povertà educativa minorile, al contrasto alla dispersione scolastica, alla promozione di percorsi educativi e formativi per bambini e ragazzi, alll’avvicinamento al mondo del lavoro e alla riscoperta dei mestieri.

Il bando di Fondazione Carige e Compagnia di San Paolo, finalizzato a sostenere iniziative biennali, che si dovranno realizzare obbligatoriamente in orario extrascolastico, è rivolto a bambini e adolescenti dai 6 ai 16 anni, provenienti da istituti scolastici della Città Metropolitana di Genova e della Provincia di Imperia.

Le due fondazioni intendono agire in particolare a favore del rafforzamento delle comunità educanti, dell’alleanza tra scuole e famiglie e tra le agenzie e organizzazioni educative e formative del territorio. Nello specifico il bando “Andiamo oltre” si pone i seguenti obiettivi: promuovere la nascita e lo sviluppo di comunità educanti attive sui territori attraverso partenariati ampi tra scuole, istituzioni, organizzazioni della società civile e altri soggetti del territorio per contribuire al benessere di bambini e adolescenti; sostenere percorsi educativi e formativi effi-caci per bambini e adolescenti finalizzati a ridurre e prevenire il rischio di dispersione scolastica; promuovere lo sviluppo di competenze trasversali socio-emotive, complementari a quelle cognitive che possano costituire un bagaglio solido di risorse utili per affrontare i compiti di sviluppo nelle varie fasi della vita e contribuire a ridurre l’insorgere di situazioni di disagio sociale, devianza, dispersione scolastica favorendo, quindi, l’inclusione sociale; promuovere il coinvolgimento attivo delle famiglie e sostenere il loro ruolo educativo.

Le richieste dovranno essere presentate a Fon-dazione Carige, che per questo specifico bando realizzato in collaborazione con Compagnia di San Paolo agisce in qualità di fondazione capofila, entro le ore 24.00 del 4 ottobre 2019, utilizzando esclusivamente la modulistica on line secondo la procedura descritta nel testo del bando. La Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia è un ente non profit privato e autonomo, che continua l’attività di carattere sociale e filantropico esercitata, per oltre cinque secoli, inizialmente dal Monte di Pietà e poi dalla Cassa di Risparmio.

La Fondazione persegue esclusivamente fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo eco-nomico. In particolare, la Fonda-zione interviene direttamente e indirettamente, nei settori dello Sviluppo locale, della Ricerca locale, della Ricerca scientifica e tecnologica, della Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, dell’Educazione, istruzione e formazione, dell’Arte, attività e beni culturali, del Volontariato, filantropia e beneficenza.

La Fondazione opera in base alle finalità indicate nel Documento programmatico previsionale annuale sia con propri Programmi Pluriennali di Attività e con Progetti Promossi sia come soggetto erogatore di contributi per iniziative condivise e sostenute solo finanziariamente sia, inoltre, come soggetto catalizzatore di forze sociali miranti al miglioramento della comunità di riferimento. Nell’amministrare il patrimonio totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, la Fondazione deve attenersi a criteri prudenziali in modo da conservare il valore e ottenerne un’adeguata redditività, oltre che in modo coerente con la sua natura di ente senza scopo di lucro che opera secondo i principi di trasparenza e moralità

