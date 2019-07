Game Of Kings. La web serie medievale genovese torna in TV!

Game of Kings torna in TV!

Due settimane di programmazione su Telegenova per i primi 5 episodi rimasterizzati

Le riprese per gli ultimi quattro episodi della serie medieval/fantasy girata in Liguria sono ultimate da poche settimane e in attesa di vedere il 26 settembre al cinema The Space porto antico l’anteprima delle nuove puntate (6-7-8-9), la serie torna in TV su Telegenova canale 18 del digitale terrestre e in diretta streaming sui canali social dell’emittente che proporrà due settimane all’insegna di Game of Kings!

In onda alle ore 20 circa, a partire da giovedì 18 luglio, poi il 20,23,25 e per concludere con la quinta puntata sabato 27 luglio sempre alla stessa ora. La messa in onda sarà degli episodi con l’audio rimasterizzato totalmente rispetto alla versione presentata precedentemente. Game of Kings è il primo prodotto cross mediale di questo genere auto prodotto interamente nella regione Liguria, supportato dall’associazione culturale d&e Animation, scritto da Dario Rigliaco e diretto da Gioele Fazzeri, un prodotto che si presta per cinema, tv e web. Dunque, in attesa di scoprire come finirà l’avventura dei Re che si contendono il famigerato contratto, sarà possibile rivedere nella TV di casa, tutta la prima parte della serie.

Da segnalare la presenza di attori e personaggi dello spettacolo nei nuovi episodi che usciranno a Settembre, dal simpatico YouTuber “Sei_tu_sei?!”, ad attori importanti come Pierluigi Ferrero, Ivan Improta, Titti Benvenuto, fino allo stunt coordinator Walter Siccardi, passando dalle collaborazioni artistiche con la nota rock band “SDR” e non solo…

Per scoprire dove verrà trasmessa la serie e per ulteriori informazioni:

https://www.facebook.com/gameofkingsseries/

https://www.youtube.com/channel/UCVoK6E9dZj0HH4-_jPzyEdw