Bambino dell’età di sei anni investito da un’automobile a Savona.

Un’auto ha investito un bambino dell’età di sei anni. Il bimbo con il forte urto è sbalzato a terra. L’incidente si è avvenuto nel pomeriggio di ieri domenica 23 aprile in piazza Mameli, all’altezza dell’incrocio con via Montenotte a Savona.

Le cause di questo incidente non sono ancora note. Nonostante l’urto, restando a quanto si apprende, il bimbo non avrebbe riportato gravi lesioni. L’intervento dell’autoambulanza del 118 è stato immediato e il personale paramedico ha scelto di trasportare il bambino in codice rosso all’ ospedale San Paolo. Savona

Sul posto dell’accaduto sono giunte anche la polizia locale e i carabinieri per effettuare tutti i rilievi che chiariranno la dinamica dell’investimento.

Aggiornamento:

Migliorano le condizioni del bambino dell’età di 6 anni investito ieri pomeriggio 23 aprile in piazza Mameli, all’incrocio con via Montenotte a Savona. ABov