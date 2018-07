Baglietto presenta il nuovo 48m in anteprima a Cannes e Monaco

Baglietto, storico cantiere spezzino parte del Gruppo Gavio, parteciperà ai prossimi Saloni nautici europei con un’anteprima mondiale: il Baglietto 48m T-Line, l’ultima costruzione con scafo dislocante in acciaio e alluminio.

Il nuovo 48m sarà presente al Cannes Yachting Festival (SYE 225/ormeggio SYE 036), dall’11 al 16 settembre 2018, e al Monaco Yacht Show (QE15), in programma dal 26 al 29 settembre.

In procinto di essere varato presso il cantiere spezzino, il nuovo 48m, evoluzione del MY Andiamo, porta la firma, per gli esterni, di Francesco Paszkowski Design. Gli interni sono invece ad opera dell’Interior Design del cantiere. Il layout è classico e prevede 4 cabine ospiti sul ponte inferiore e cabina armatoriale a tutta larghezza sul ponte principale.

Molti i punti di forza di questo progetto, che può contare su considerevoli 350 mq di area abitabile. Grandi volumi e ampia vivibilità per le aree esterne, in particolar modo il ponte sole offre 140mq interamente dedicati alla convivialità e alla vita all’area aperta. Qui trovano posto una grande piscina infinity con prendisole a poppa, un’area pranzo centrale ed un’ampia zona prendisole a prua. Per gli interni, l’Interior Design Baglietto ha disegnato una barca dal gusto moderno e raffinato, caldo ed accogliente. I saloni, sia del main deck che dello skylounge, godono di ampia luminosità grazie alle grandi finestrature a tutta altezza che garantiscono l’ingresso di luce naturale e consentono una vista diretta sul mare. Nuovo in questa imbarcazione, il grande beach club di 47mq che ospita una zona conversazione con bar, gym e bagno turco rendendolo lo spazio ideale da cui godere di momenti di relax a contatto con il mare.

Baglietto continuerà poi la stagione nautica all’International Boat Show di Fort Lauderdale (31 ottobre – 4 novembre).

Oltre al Baglietto 48m T-Line della linea dislocante, sono 4 ad oggi le imbarcazioni in costruzione presso il cantiere di La Spezia: un 43m Fast Line HT, un 55m firmato Francesco Paszkowski Design previsto per il 2019, un 54m ed un 40m, quest’ultimo disegnato da Horacio Bozzo con interni Achille Salvagni, entrambi in consegna nel 2020.