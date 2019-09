Baglietto al Cannes Yachting Festival con il M/Y Andiamo

Baglietto inaugura la stagione dei saloni nautici a Cannes con il M/Y Andiamo: il primo scafo della linea 48m T-Line torna sulle banchine della Croisette da protagonista.

“Siamo felici di questo ritorno – commenta Michele Gavino, CEO di Baglietto – Costruiamo gioielli senza tempo che mantengono immutato il loro fascino e la loro attualità.

Il M/Y Andiamo rappresenta perfettamente la filosofia Baglietto della linea T-Line. Una linea tradizionale e al tempo stesso contemporanea ed elegante oltre che tecnologicamente all’avanguardia.

Lo yacht ha aperto la strada a modelli di successo come il Silver Fox, presentato lo scorso anno anche negli USA e lo scafo 10233, oggi in costruzione in cantiere, che anticiperemo al prossimo MYS con un progetto di variante d’interni innovativi, studiati con un partner d’eccezione.”

Design e artigianalità italiani, riconoscibili in tutto il mondo, massima attenzione al cliente e qualità manifatturiera, si uniscono a tecnologia e prestazioni all’avanguardia per un cantiere dall’assetto totalmente ridefinito e orientato al futuro, capace di garantire una produzione media annua di 3/4 nuove imbarcazioni.

Ad oggi gli yacht in costruzione presso il cantiere della Spezia, nel quale è appena stata avviata la costruzione di un nuovo e moderno capannone per navi fino a 65m, sono 5: oltre al M/Y Severin°s di 55m, recentemente varato e che sarà presentato in anteprima mondiale al MYS, anche un 54m ed un 40m, entrambi disegnati da Horacio Bozzo per gli esterni con interni rispettivamente di Hot Lab e Achille Salvagni, entrambi in consegna nel 2020. A firma Paszkowski Design invece il 43m Fast HT previsto per consegna nel 2021.

Infine, procede secondo il programma stabilito la produzione in speculazione di un terzo modello di 48m T-Line, gemello di Andiamo e Silver Fox, in consegna anch’esso nel 2021.